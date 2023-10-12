Денис Мантуров: «Сегодня мы ставим перед собой задачу и цель обеспечить себя собственными компонентами, собственными субстанциями из своего сырья»

В Сочи завершился форум БИОТЕХМЕД-2023. Мероприятие посетило около 1000 участников из 6 регионов России, на сессиях выступили более 100 спикеров. Представители профильных министерств и эксперты отрасли обсудили готовность российской промышленности к обеспечению потребностей системы здравоохранения. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также ключевые представители фармацевтической и медицинской промышленности.

© предоставлено пресс-службой

Главным мероприятием первого дня стала пленарная сессия «Обеспечение системы здравоохранения: от задач к реализации», на которой выступили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

«С 2014-2015 года мы начали фокусироваться на разработке собственных инновационных препаратов, кроме того, в рамках нового этапа Стратегии мы работаем не только по инновационным разработкам, но и по субстанциям и малотоннажной химии. Сегодня мы ставим перед собой задачу и цель обеспечить себя собственными компонентами, собственными субстанциями из своего сырья, – отметил вице-премьер – глава Минпромторга России. – Всё то, что представлено на выставке БИОТЕХМЕД, отвечает задаче технологической независимости в области фармацевтики, медицинских изделий и медицинской техники».

Отдельное внимание было уделено теме импортозамещения и создания российских аналогов лекарственных препаратов. Генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов сообщил о производстве около 5 млн упаковок препарата от диабета «Семавик», который является аналогом датского препарата «Оземпик»: «Первая поставка у нас будет порядка 250-300 тыс. упаковок одномоментно, как только мы получим разрешение. Это сопоставимо со всем объемом, который был поставлен в 2023 году. А вообще, мы думаем, что спрос, потребность гораздо больше. Мы можем производить порядка 5 млн упаковок в год, если не конфликтовать в производственной программе с другими продуктами, которые будут разливаться на этой же линии».

Одной из ключевых тем второго дня форума стал план мероприятий по реализации стратегии «Фарма-2030», который презентовала заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева.

Генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро отметила важность кооперации компаний и регуляторов в рамках стратегии:

«Мы успешно справились с производством готовых лекарственных форм. Новая стратегия «Фарма-2030» концентрируется на полном цикле, который поддерживают отечественные компании. Но нужно обратить внимание и на сопутствующее сырье, без которого невозможно производить готовые продукты. И здесь есть опасения, что иностранные поставщики начнут демпинговать. Поэтому фармпредприятия обращаются за поддержкой к российским регуляторам: они предлагают ввести пошлины на иностранное сырье».

Также участники форума обсудили перспективы экспорта российской медтехники. Исполнительный директор ГК «Фармасинтез» Никита Пуния рассказал про увеличение экспорта препаратов компании:

«На данный момент ГК «Фармасинтез» зарегистрировал более 100 препаратов в порядка 10 странах мира. Мы стремительно расширяем географию присутствия и рассчитываем, что в ближайшее время выручка по экспортному направлению увеличится в 5-10 раз».

Замгендиректора холдинга «Швабе» Лев Борисов сообщил, что неонатальный аппарат респираторной поддержки Reanimon, разработанный Уральским оптико-механическим заводом им. Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в «Швабе» Госкорпорации Ростех), получил регистрацию Росздравнадзора. Новая разработка в линейке медицинской продукции УОМЗ предназначена для проведения неинвазивной дыхательной терапии, а также подходит для вентиляции легких. «Следующий наш шаг — это освоение серийного производства. Выпустить на рынок первые образцы планируем уже в первом квартале следующего года. Отмечу, что аппарат рассчитан на работу в отделениях реанимации и интенсивной терапии в родильных домах и перинатальных центрах», — заявил Борисов.

На форуме состоялось подписание специального инвестиционного контракта на строительство крупнейшего в Европе завода по производству радиофармпрепаратов по стандартам GMP стоимостью 12 млрд рублей.

«Завод будет передовой. Мы делаем федеральную систему контроля над такими препаратами, и базой этого всего будет завод. Потребуется оцифровка всех этапов технологического процесса. Это будет образцовое решение», — прокомментировал генеральный директор дивизиона «Технологии здоровья» ГК «Росатом» Игорь Обрубов.