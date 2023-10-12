Денис Мантуров: «Сегодня мы ставим перед собой задачу и цель обеспечить себя собственными компонентами, собственными субстанциями из своего сырья»
В Сочи завершился форум БИОТЕХМЕД-2023. Мероприятие посетило около 1000 участников из 6 регионов России, на сессиях выступили более 100 спикеров. Представители профильных министерств и эксперты отрасли обсудили готовность российской промышленности к обеспечению потребностей системы здравоохранения. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также ключевые представители фармацевтической и медицинской промышленности.
Главным мероприятием первого дня стала пленарная сессия «Обеспечение системы здравоохранения: от задач к реализации», на которой выступили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
«С 2014-2015 года мы начали фокусироваться на разработке собственных инновационных препаратов, кроме того, в рамках нового этапа Стратегии мы работаем не только по инновационным разработкам, но и по субстанциям и малотоннажной химии. Сегодня мы ставим перед собой задачу и цель обеспечить себя собственными компонентами, собственными субстанциями из своего сырья, – отметил вице-премьер – глава Минпромторга России. – Всё то, что представлено на выставке БИОТЕХМЕД, отвечает задаче технологической независимости в области фармацевтики, медицинских изделий и медицинской техники».
Также форум посетили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Калужской области Владислав Шапша, управляющий директор по национальным проектам Госкорпорации Ростех Анна Шарипова, генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро, генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский, генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев, генеральный директор дивизиона «Технологии здоровья» ГК «Росатом» Игорь Обрубов, исполнительный директор ГК «Фармасинтез» Никита Пуния, заместитель генерального директора холдинга «Швабе» Лев Борисов.
Отдельное внимание было уделено теме импортозамещения и создания российских аналогов лекарственных препаратов. Генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов сообщил о производстве около 5 млн упаковок препарата от диабета «Семавик», который является аналогом датского препарата «Оземпик»: «Первая поставка у нас будет порядка 250-300 тыс. упаковок одномоментно, как только мы получим разрешение. Это сопоставимо со всем объемом, который был поставлен в 2023 году. А вообще, мы думаем, что спрос, потребность гораздо больше. Мы можем производить порядка 5 млн упаковок в год, если не конфликтовать в производственной программе с другими продуктами, которые будут разливаться на этой же линии».
Одной из ключевых тем второго дня форума стал план мероприятий по реализации стратегии «Фарма-2030», который презентовала заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева.
Генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро отметила важность кооперации компаний и регуляторов в рамках стратегии:
«Мы успешно справились с производством готовых лекарственных форм. Новая стратегия «Фарма-2030» концентрируется на полном цикле, который поддерживают отечественные компании. Но нужно обратить внимание и на сопутствующее сырье, без которого невозможно производить готовые продукты. И здесь есть опасения, что иностранные поставщики начнут демпинговать. Поэтому фармпредприятия обращаются за поддержкой к российским регуляторам: они предлагают ввести пошлины на иностранное сырье».
Также участники форума обсудили перспективы экспорта российской медтехники. Исполнительный директор ГК «Фармасинтез» Никита Пуния рассказал про увеличение экспорта препаратов компании:
«На данный момент ГК «Фармасинтез» зарегистрировал более 100 препаратов в порядка 10 странах мира. Мы стремительно расширяем географию присутствия и рассчитываем, что в ближайшее время выручка по экспортному направлению увеличится в 5-10 раз».
Замгендиректора холдинга «Швабе» Лев Борисов сообщил, что неонатальный аппарат респираторной поддержки Reanimon, разработанный Уральским оптико-механическим заводом им. Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в «Швабе» Госкорпорации Ростех), получил регистрацию Росздравнадзора. Новая разработка в линейке медицинской продукции УОМЗ предназначена для проведения неинвазивной дыхательной терапии, а также подходит для вентиляции легких. «Следующий наш шаг — это освоение серийного производства. Выпустить на рынок первые образцы планируем уже в первом квартале следующего года. Отмечу, что аппарат рассчитан на работу в отделениях реанимации и интенсивной терапии в родильных домах и перинатальных центрах», — заявил Борисов.
На форуме состоялось подписание специального инвестиционного контракта на строительство крупнейшего в Европе завода по производству радиофармпрепаратов по стандартам GMP стоимостью 12 млрд рублей.
«Завод будет передовой. Мы делаем федеральную систему контроля над такими препаратами, и базой этого всего будет завод. Потребуется оцифровка всех этапов технологического процесса. Это будет образцовое решение», — прокомментировал генеральный директор дивизиона «Технологии здоровья» ГК «Росатом» Игорь Обрубов.
Форум БИОТЕХМЕД прошел при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, администрации Краснодарского края. Стратегическими партнерами форума выступили Госкорпорация Ростех, компания «Нацимбио» и «ПСК Фарма» в составе ГК «Рус Биофарм». Официальные партнеры: Евроклима РУС, Газпромбанк, ГК «Р-Фарм», ГК «Фармасинтез». Партнеры панельных дискуссий: фармацевтическая компания «Алтайвитамины», Ассоциация фармацевтических производителей ЕАЭС, ГК «Брайт Вэй». Партнеры: ГК «ФармЭко», ГЕРОФАРМ, BIOCAD, ФГАУ «Институт медицинских материалов» Минпромторга России, Фонд «Сколково», Реабилитик. Бизнес-партнеры: ГК «ХимРар», ГК «Промомед», «Нанолек», дивизион «Технологии здоровья» ГК «Росатом», ГЕНЕРИУМ, «АКРИХИН», холдинг «Швабе».