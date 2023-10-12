Хирурги нашли способ повысить эффективность и безопасность трансплантации органов

Исследователи из университета Питтсбурга в США обнаружили, что пересадка иммунных клеток донора повышает эффективность и безопасность трансплантации органов. Результаты исследования опубликованы в журнале Sciencе.

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Реакция отторжения трансплантата (РОТ) — иммунологический процесс, направленный против чужеродных для организма тканей, пересаженных в ходе трансплантации. Ученые искали способы избежать атаки донорского органа иммунной системой реципиента без использования иммунодепрессантов. Длительное использование препаратов этого типа может спровоцировать развитие рака, диабета, почечной недостаточности и восприимчивости к инфекциям.

В исследовании приняли участие 45 пациентов, которым предстояла операция по пересадке печени. За неделю до операции ученые взяли образцы крови у 15 доноров и отделили моноциты, разновидность белых кровяных телец. Затем они индуцировали моноциты для выработки регуляторных дендритных клеток (DCregs). Они помогают остальным частям иммунной системы отличать чужеродные клетки от собственных.

DCregs ввели 15 из 45 пациентов. После реципиентам пациентам прописывали стандартные дозы иммунодепрессантов. В двух группах не было различий в послеоперационных реакциях и острого отторжения.

Через год ученые взяли у всех испытуемых-реципиентов образцы крови. Выяснилось, что у тех, кому пересаживали DCregs, было снижено количество других иммунных клеток, которые могут вызвать РОТ. У пациентов, которым проводили операцию без предварительной трансплантации клеток, иммунная система частично находилась в состоянии «готовности» отторжения с чужеродных органов.