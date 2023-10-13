Российские ученые разработали препарат для лечения поздних стадий рака

Саратовские ученые разработали инновационный противоопухолевый препарат для лечения поздних стадий онкологии на основе аврана лекарственного.

Специалисты из СГМУ имени Разумовского заявили, что фундаментальные исследования по этой теме проводились на протяжении последних 10 лет и показали убедительные результаты. Доклинические испытания на животных продемонстрировали, что такой препарат может снижать темпы развития опухоли на 70 процентов.

Профессор Наталья Полуконова рассказала о рецепте лекарства. По ее словам, авран «смешивали со спиртом, растворяли в воде, в хлороформе». В результате экспериментов был выведен наиболее удачный экстракт.

При этом проректор по научной работе университета Александр Федонников подчеркнул, что подобная разработка может совершенно серьезно претендовать на первенство в списке противоопухолевых препаратов. Кроме того, СГМУ уже получил от Минздрава РФ разрешение на проведение клинического исследования лекарства первой фазы, в чем примут участие пациенты с поздними стадиями рака, передает РИА Новости.