Ученые создали омолаживающий пирог

Специалисты Южно-Уральского государственного университета разработали рецепт пирога с мощным антиоксидантом, который помогает омолодить организм.

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Профессор кафедры экологии и химической технологии Наталья Наумова отметила, что естественный процесс старения нельзя остановить, но можно замедлить его. Для этого используются антиоксиданты - вещества, которые помогают предотвратить окислительные процессы в организме.

Одним из таких антиоксидантов является стильбеноид. Это природное вещество, которое защищает сердечную мышцу. Однако его эффективность в виде пищевых добавок невысока из-за плохого усвоения. Исследователи пришли к выводу, что можно увеличить эффективность стильбеноида, добавив его в растворенном виде в пирог.

Для создания омолаживающего десерта был использован традиционный рецепт Венского фруктового пирога. Вместо цукатов и красителей в него добавили вяленую землянику, чтобы уменьшить содержание белого сахара. Комиссия технологов и кондитеров отметила, что новый рецепт очень похож на классический пирог.