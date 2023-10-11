Американские ученые нашли простой способ продлить жизнь

Употребление яиц помогает нормализовать уровень холестерина и продлевает жизнь. К таким выводам пришли эксперты американского Университета Коннектикута, сообщает The Journal of Nutrition.

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«Куриные яйца защищают от атеросклероза», – говорится в сообщении.

В исследовании приняли участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Две недели они каждый день съедали по три куриных яйца. Результатом эксперимента стал неожиданный вывод: употребление яиц способствует нормализации уровня холестерина в крови. А нормальный холестерин предотвращает развитие атеросклероза.

Кроме того, у людей, которые ели яйца, увеличилось содержание антиоксидантов и противовоспалительных молекул.

Ученые отметили, что такой эффект от употребления яиц, скорее всего, может появиться только у молодых людей. Однако это удобный и простой способ продлить жизнь, сообщает «Российская газета».