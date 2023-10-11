Ученые обнаружили, что стресс от аренды жилья связан с преждевременным старением

Исследователи из Университета Эссекса (Британия) и Университета Аделаиды в Австралии выяснили, что стресс, связанный с необходимостью арендовать жилье, ускоряет старение организма. Об этом сообщает DailyMail.

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Биологическое старение связано со снижением функций тканей и клеток организма. Стрессовые события могут ускорить биологическое старение, несмотря на фактический возраст человека.

В исследовании приняли участие 1420 человек. Ученые стремились понять, связан ли такой стрессовый фактор, как необходимость регулярно вносить арендную плату за жилье, с преждевременным старением. Учитывались продолжительность и стоимость аренды, тип здания, наличие государственной финансовой поддержки, центрального отопления и задолженности по платежам. Также ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых и взяли у них образцы крови.

Исследователи провели анализ полученных образцов, чтобы отследить метилирование ДНК. Метилирование ДНК — это биологический процесс, посредством которого к молекуле ДНК добавляются метильные группы. Метилирование может изменить активность сегмента ДНК. Нарушение этого процесса приводит к преждевременному старению и таким заболеваниям, как рак, диабет и астма.

Выяснилось, что нарушения метилирования ДНК, связанные с преждевременным старением, чаще всего встречались у людей, которые арендовали жилье в районе с плохой экологией и не могли вовремя внести плату за него.

Исследователи отметили, что этот стрессовый фактор может спровоцировать преждевременное старение с большей вероятностью, чем курение.