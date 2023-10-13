Обнаружен новый симптом ранней стадии болезни Альцгеймера

Исследовательская группа из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружила новый симптом ранней стадии болезни Альцгеймера при помощи очков виртуальной реальности. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показало, что первыми признаками деменции могут быть трудности с поворотом при ходьбе.

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В работе приняли участие 110 человек, которых разделили на три группы: здоровые молодые участники (31 человек), здоровые пожилые участники (36 человек) и пациенты с умеренными когнитивными нарушениями (43 человека). Испытуемых попросили надеть очки виртуальной реальности и выполнять задания. В частности, им нужно было пройти по определенному маршруту, ориентируясь на пронумерованные конусы. VR-технология имитировала три различных условия окружающей среды.

Оказалось, что люди с ранней стадией болезни Альцгеймера постоянно неправильно оценивали повороты на маршруте. У здоровых пожилых участников или людей с легкими когнитивными нарушениями не наблюдалось подобных признаков. Характер результатов говорит о том, что ошибки в навигации специфичны именно для болезни Альцгеймера и не связаны со здоровым старением или общим снижением когнитивных способностей.