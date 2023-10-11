Ученые обнаружили новый способ лечения глухоты

Ученые из Базельского университета обнаружили новый метод лечения, который может быть эффективен для восстановления слуха.

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Исследователи предполагают, что воздействие на сигнальные пути, контролирующие функцию слуховых сенсорных клеток, может вернуть естественную способность слышать. Об этом сообщает SciTechDaily.

Громкие звуки или старение организма постепенно приводят к дегенерации и отмиранию слуховых сенсорных клеток и их синапсов во внутреннем ухе.

Синапс - место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал клеткой.

Сейчас единственным вариантом лечения глухоты может быть слуховой аппарат или имплант.

Ученые стремились выяснить, что требуется слуховым клеткам для продолжения здорового функционирования. Оказалось, что их рост и формирование цитоскелета (каркаса клетки) регулирует сигнальный путь под названием mTORC2.

Исследователи провели эксперимент с участием лабораторных мышей - грызунам удалили главный ген mTORC2 в волосковых клетках внутреннего уха. Через 12 недель животные полностью потеряли слух.