Анализ крови поможет определить эффективность иммунотерапии рака легких

Американские ученые из онкологического центра при Университете Джонса Хопкинса провели клинические испытания, в которых рассматривали возможность использования опухолевой ДНК, циркулирующей в крови, в качестве маркера, позволяющего оценить эффективность иммунотерапии рака легких.

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Результаты первой фазы испытаний показали, что по анализу крови, при котором определяется содержание опухолевой ДНК, можно точнее предсказывать выживаемость пациентов. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

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Иммунотерапия — это подход в лечении рака, при котором стимулируется собственная иммунная система пациента, которая и борется с опухолью. Ранее исследования показали, что иммунотерапия может значительно улучшить выживаемость пациентов. Однако отслеживать эффективность лечения и изменения, которые происходят при нем, может быть трудно.

Стандартные методы, используемые для визуализации опухолей (например, КТ), могут недостаточно точно отражать изменения, которые происходят при иммунотерапии. Альтернативными методами является биопсия и анализ крови.

Американские ученые запустили клиническое испытание BR.36, в котором анализировали возможность использования циркулирующей опухолевой ДНК (цоДНК) в качестве маркера для ранней оценки эффективности иммунотерапии. Во время первой фазы испытаний ученые проверяли гипотезу о том, что такой анализ крови позволит быстро и точно предсказывать выживаемость пациентов и результаты лечения.

В первой фазе испытаний участвовали 50 пациентов с запущенным или метастазирующим немелкоклеточным раком легких, которых набирали в шести медицинских центрах США и Канады в период с мая 2020 по сентябрь 2022. Практически все пациенты были курящими, и 92% из них не получали никакого лечения до участия в клинических испытаниях.

В ходе испытания пациентам вводили пембролизумаб, иммунотерапевтический препарат, каждые три недели в дозировке 2 мг/кг, а через 12 недель переходили на другой режим — 4 мг/кг каждые шесть недель. Пациенты оставались в исследовании до тех пор, пока не получили 24 месяцев лечения, и могли покинуть его, если испытывали сильные побочные эффекты или выявлялась дальнейшая прогрессия рака.

Ученые хотели определить, через какое время после начала лечения можно выявить ответ пациента на него по цоДНК. Кроме того, исследователи оценивали, насколько изменения в уровне цоДНК коррелируют с изменениями размера опухоли, которые определяются по стандартным протоколам. Для этого ученые отбирали у пациентов образцы крови, а также исследовали рост опухоли с помощью методов визуализации.

В результате эксперты смогли выявить ответ на иммунотерапию у пациентов довольно рано — в течение восьми недель после начала лечения. Кроме того, уровни цоДНК коррелировали с уменьшением опухоли, при этом иногда по цоДНК можно было точнее предсказать выживаемость пациентов, тогда как стандартные методы показывали, что болезнь течет стабильно.

У пациентов, у которых уровень цоДНК понижался, выживаемость без признаков прогрессирования рака составила 5 месяцев против 2,6 месяцев у пациентов, уровень цоДНК у которых не менялся. Кроме того, у первой группы пациентов выживаемость в среднем была выше.

Таким образом, ученые показали, что цоДНК действительно может быть использована для оценки эффективности иммунотерапии.