Итоги первого дня форума БИОТЕХМЕД

В Сочи стартовало одно из ключевых событий фармацевтической и медицинской отрасли — ежегодный форум БИОТЕХМЕД-2023. Участники обсудили современные технологические решения в комплексной реабилитации, доступность инновационных лекарственных препаратов, перспективные регионы для развития экспорта российской продукции и готовность промышленности обеспечить потребности системы здравоохранения.

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Ключевым мероприятием первого дня стала пленарная сессия «Обеспечение системы здравоохранения: от задач к реализации».

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров рассказал о готовности российской промышленности к обеспечению потребностей системы здравоохранения: «В отрасль было инвестировано более 500 млрд рублей. В результате была сформирована сильная производственная база: производство с 2009 года выросло в 6 раз – это тот потенциал, который сегодня обеспечивает оперативное внедрение новых жизненно важных препаратов и особенно ярко показал себя в период ковида.

С 2014-2015 года мы начали фокусироваться на разработке собственных инновационных препаратов, кроме того, в рамках нового этапа Стратегии мы работаем не только по инновационным разработкам, но и по субстанциям и малотоннажной химии.

Сегодня мы ставим перед собой задачу и цель обеспечить себя собственными компонентами, собственными субстанциями из своего сырья». Также Денис Мантуров добавил, что планируется дальнейшее увеличение доли собственных биотехнологических препаратов: «В целом по фармрынку ставим задачей дальнейшее увеличение на растущем рынке своей доли к 2030 году до 42% в деньгах (с нынешних 36%) и до 66% в натуральном выражении (с нынешних 63%)».

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что система здравоохранения формирует определенный заказ для промышленности, и сегодня есть список препаратов, которые являются приоритетными именно в плане разработки и производства, и Минпромторг России сегодня по этому списку активно работает.

Также Михаил Мурашко рассказал о сокращении смертности от онкозаболеваний за счет обеспеченности лекарствами:

«Мы идем по пути дальнейшего расширения объемов помощи, в том числе в области онкологии и заболеваний сердечно-сосудистой системы. По радиофармпрепаратам мы получили прорывной формат развития, и это повлияло на показатели смертности от онкологических заболеваний. Есть направление по ревматоидным заболеваниям, по ним тоже есть ряд положительных изменений. Еще ряд препаратов сейчас проходят КИ, есть надежда что они завершатся успешно, как только эти препараты выйдут на рынок, ландшафт терапии поменяется. Это и снижение инвалидизации, и повышение качества жизни».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о росте фармпроизводства в Краснодарском крае:

«Рост индекса промпроизводства у нас 18% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, фармпроизводство в свою очередь — 16,5%».

Он отметил, что необходимость в импортозамещении актуальна с прошлого года. Сейчас же сделаны первые шаги в этом направлении. Основная часть роста промышленности выросла за счет государственных средств и госзаказа.

Также в первый день форума участники обсудили достижение технологического суверенитета фарммедпрома, меры государственной поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта, изменение в действующем законодательстве для обеспечения баланса между доступностью инноваций и их стоимостью.

Генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский рассказал на форуме, что компания ведет поставки вакцин против гриппа с опережением графика:

«На данный момент в регионы страны отправлено 10 млн доз четырехвалентной вакцины "Ультрикс Квадри" и 40,8 млн доз трехвалентной вакцины "Совигрипп". Уже пять лет для обеспечения Национального календаря прививок мы выпускаем отечественные препараты, произведенные по полному технологическому циклу – от действующего вещества до готовой лекарственной формы. Наличие современных технологий и производственных площадок позволяет нам обеспечивать надежность поставок независимо от внешней конъюнктуры».

Традиционно на выставке БИОТЕХМЕД компании представили новейшие медицинские разработки и лекарственные препараты.

КРЭТ Госкорпорации Ростех представил участникам и гостям форума передовые разработки, в частности, не имеющий российских аналогов роботизированный ортез для руки. Он может выполнять функцию тренажера, компенсировать нарушения двигательных функций, а также использоваться в повседневной деятельности людьми с ДЦП, постинсультными состояниями и после тяжелых травм. Корпорация также продемонстрировала кровоостанавливающий жгут ЖУК, тонометры внутриглазного давления Diaterra и магнитотерапевтический офтальмологический комплекс.

Компания «Нацимбио» презентовал на форуме в Сочи передовые российские вакцины и препараты. Среди них – отечественная четырехвалентная вакцина для профилактики гриппа «Ультрикс Квадри» и двухвалентная полисахаридная вакцина для профилактики менингококковой инфекции против серотипов А и С. Препараты холдинга успешно применяются в клинической практике.

«ПСК Фарма» представила несколько лекарств для лечения ревматоидного артрита: генно-инженерный биологический препарат, входящий в ТОП-5 препаратов по объему продаж по итогам 2022 г., а также первый российский биосимиляр, иммунодепрессант в форме раствора для подкожного введения.

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В рамках БИОТЕХМЕД-2023 состоялось подписание СПИК 2.0 по реализации инвестиционного проекта по разработке и внедрению технологии производства радиофармацевтических лекарственных препаратов между Министерством Российской Федерации, Правительством Калужской области, АО «Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова» (ГК «Росатом») и Администрацией г. Обнинск. СПИК планируют реализовывать в г. Обнинск, срок действия контракта составит 8 лет и будет действовать до конца 2030 года, а объем инвестиций составит более 12 млрд. рублей. В результате реализации СПИК уже в 1 квартале 2025 года начнется производство радиофармацевтических препаратов. При этом будет создано более 300 рабочих мест.