Обнаружена связь между приемом противозачаточных таблеток и артритом

Ученые из Университета Уппсалы в Швеции обнаружили, что противозачаточные таблетки могут снизить риск развития ревматоидного артрита. Об этом сообщает MedicalXpess.

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Ревматоидный артрит - воспалительное заболевание, характеризующееся поражением суставов. Чаще всего страдают запястья и кисти рук, причем одни и те же суставы обычно воспаляются с обеих сторон тела. Болезнь может также поражать другие части тела, включая кожу, глаза, легкие.

В исследовании приняли участие более 200 тысяч женщин. Ученые выяснили, какими методами контрацепции пользовались участницы, а также изучили информацию о состоянии их здоровья.

Оказалось, что среди женщин, регулярно принимавших противозачаточные таблетки, риск развития ревматоидного артрита был на 19% ниже.

Некоторые участницы ранее отказались от такого способа контрацепции, однако вероятность возникновения заболевания у них была на 11% ниже, чем у тех, кто никогда не использовал оральные контрацептивы.