Ученые предложили новые методы лечения меланомы

Сотрудники НИЛ OpenLab "Генные и клеточные технологии" Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета предложили новый формат иммунотерапии меланомы. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

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Коллектив лаборатории разработал способ получения вакцины на основе загруженных опухоль-специфичными антигенами дендритных клеток, которые активизируют собственный иммунитет больного. Они безопасные и помогают сдерживать развитие заболевания.

Чтобы получить вакцину нужно взять у пациента кровь, выделить из нее моноциты (одна из клеток иммунной системы) и сгенерировать из них дендритные клетки. Они, в свою очередь, загружаются опухолевым антигеном и вводятся пациенту. Такие дендритные клетки начинают взаимодействовать с клетками меланомы, значительно снижая их жизнеспособность, рассказали в министерстве.