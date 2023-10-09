Ученые: классическая музыка синхронизирует физиологию людей

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Бернского университета в Швейцарии, музыка может действительно объединять людей. Публикация результатов исследования появилась в научном журнале Scientific Reports.

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Всего было проведено три концерта, на которых звучали произведения Людвига ван Бетховена, Бретта Дина и Иоганнеса Брамса. В ходе исследования было обнаружено, что у посетителей концертов происходит синхронизация частоты сердечных сокращений, скорости дыхания и проводимости кожи. Важное значение имели личностные черты зрителей, такие как открытость и позитивные черты характера, которые способствовали лучшей синхронизации с окружающими.

Несмотря на это, время дыхания не синхронизировалось в какой-либо из ситуаций. Ученые также полагают, что подобная синхронизация может происходить и при прослушивании других музыкальных жанров.