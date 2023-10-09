Что такое блуждающий нерв и как его стимулировать

Он играет важную роль в регуляции депрессии, ожирения, гипертонии и состояний хронической боли.

© Чемпионат.com

«Блуждающий нерв — уникальный по своим функциям, протяжённости в организме и всестороннему влиянию на на него», - Светлана Каневская, доктор медицинских наук, профессор, медицинский директор сети клиник Medical On Group (ГК «Медскан»).

Видео дня

Что такое блуждающий нерв

Блуждающий нерв является самым длинным и разветвлённым черепным нервом в организме, выполняющим как двигательные, так и сенсорные функции. Он начинается в нашем головном мозге и распространяется на весь желудочно-кишечный тракт. Блуждающий нерв осуществляет контроль над всеми внутренними органами.

Своё начало блуждающий нерв берёт в продолговатом мозге. Ещё одна его уникальная особенность – он содержит в себе несколько видов нервных волокон: двигательные, чувствительные, вегетативные, что и определяет его уникальное многообразие функций.

Строение блуждающего нерва

С учётом особенностей строения врачи условно выделяют в блуждающем нерве четыре отдела.

Первый отдел – это головной. От него чувствительные ответвления блуждающего нерва идут к твёрдой мозговой оболочке и наружному уху. Второй отдел – шейный, в этом отделе блуждающий нерв входит в состав нервно-сосудистого пучка и далее разветвляется на сердечные, гортанные и другие ответвления, что обеспечивает иннервацию (то есть снабжение органов и тканей нервами) голосовых связок, нёба, глотки, корня языка, щитовидной железы и других тканей. Третий отдел – грудной. Он формирует важнейшие нервные сплетения: пищеводное, сердечное и лёгочное. Четвёртый отдел блуждающего нерва — брюшной. Его волокна распространяются до желудка, печени и поджелудочной железы, селезёнки, кишечника и отвечают за работу всего желудочно-кишечного тракта.

Функции блуждающего нерва

Этот нерв представляет собой сенсорную сеть, которая сообщает мозгу, что происходит в наших органах, особенно в пищеварительном тракте, лёгких и сердце, селезёнке, печени и почках. И это не говоря уже о ряде других нервов, которые участвуют во многих процессах, от разговора до зрительного контакта, выражений лица и даже вашей способности настраиваться на голоса других людей.

Блуждающий нерв имеет множество функций:

сенсорная – снабжает нервными волокнами кожу наружного слухового прохода и внутренние поверхности гортаноглотки и гортани, обеспечивает висцеральную или болевую чувствительность сердца и органов брюшной полости;

особая сенсорика – обеспечивает вкусовые ощущения в надгортаннике и корне языка;

двигательная – обеспечивает двигательную иннервацию (снабжение органов и тканей нервами) большинства мышц глотки, мягкого нëба и гортани;

парасимпатическая – снабжает нервными волокнами гладкие мышцы трахеи, бронхов и желудочно-кишечного тракта и регулирует сердечный ритм; его сердечные ветви замедляют частоту сердцебиения: бронхиальная – сужает бронхи, пищеводные – контролируют непроизвольную работу мышц пищевода, желудка, желчного пузыря, поджелудочной железы и тонкой кишки, стимулируя перистальтику и желудочно-кишечную секрецию.

Фактически блуждающий нерв обеспечивает иннервацию глотки, гортани, всех органов шеи, грудной клетки и брюшной полости. Исключение составляют лишь органы малого таза. Этот нерв способен замедлять работу сердца, участвует в регуляции нашего артериального давления и частоты дыхания, влияет на секреторную функцию всего желудочно-кишечного тракта.

Симптомы поражения блуждающего нерва

Учитывая такой большой диапазон разнонаправленных функций блуждающего нерва на организм, нетрудно себе представить, что при его поражении возникнет множество проблем со здоровьем, включая угрожающие жизни человека.

Так, при повреждении двигательных волокон блуждающего нерва будет происходить нарушение глотания, дыхания, образования звуков в процессе речи, нарушится артикуляция. Если поражены чувствительные волокна, у человека возникнут болевые ощущения, так называемые невралгии, или, другими словами, боли, появляющиеся в разных частях тела.

Также неправильная работа блуждающего нерва может привести к нарушению сознания, появлению судорог, развитию эпилепсии и даже к остановке сердца, вызвав летальный исход.

Состояния, связанные с дисфункцией блуждающего нерва

Поскольку блуждающий нерв регулирует гормоны, фертильность, пищеварение, функцию почек, уровень сахара в крови, голод и многое другое, он также может вносить свой вклад во многие физические состояния:

Методы стимуляции блуждающего нерва

Существуют разные методы стимуляции блуждающего нерва.

Холод

Это первый и самый простой метод стимуляции блуждающего нерва. Так, умывание дома холодной водой, холодный душ или компрессы с использованием льда в области шеи и затылка вызывают активную стимуляцию блуждающего нерва.

Также положительно на организм влияют процедуры закаливания. Они ведут к высвобождению целого ряда специфических нейротрансмиттеров, которые оказывают положительное воздействие на желудочно-кишечный тракт, мозговую активность и в целом на работу всей нервной системы.

Пение

Удивительно, но при наблюдении за певцами было выявлено, что это благотворно влияет на такие важные для здоровья показатели, как вариабельность сердечного ритма (то есть разницу во времени между ударами) и дыхание.

Физические нагрузки

Безопасно влияют и стимулируют работу блуждающего нерва занятия спортом, йогой, дыхательной гимнастикой, а также регулярные курсы массажа.

Интервальное голодание

Сейчас очень популярно интервальное голодание, которое включает чередование периодов приёма пищи и голодания. Такой режим питания также положительно влияет на блуждающий нерв. Установлено, что такие большие перерывы между приёмами пищи гармонизируют работу блуждающего нерва.

Другие методы