Ученые рассказали о простом упражнении для восстановления психики
Бег может значительно облегчить симптомы депрессии и укрепить здоровье. Этот вид спорта также положительно влияет на психическое здоровье, заявили ученые из Университета Врие в Амстердаме.
Депрессия характеризуется угнетенным, подавленным и тоскливым настроением. Во время этой болезни снижается работоспособность, а также становится сложно делать повседневные вещи.
В исследовании поучаствовал 141 человек с ранее диагностированной депрессией.
Ученые предложили два варианта на выбор: лечиться медикаментозно, либо бегать два-три раза в неделю по 45 минут, но без таблеток. Эксперимент длился 16 недель. В обеих группах пациентам стало лучше, у 44 % психика начала приходить в норму. Однако у группы, которая бегала, повысилась еще и выносливость.
У тех, кто вылечился антидепрессантами, сил наоборот поубавилось, передает «Газета.ру».