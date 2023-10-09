Ученые рассказали о простом упражнении для восстановления психики

Бег может значительно облегчить симптомы депрессии и укрепить здоровье. Этот вид спорта также положительно влияет на психическое здоровье, заявили ученые из Университета Врие в Амстердаме.

© РИА "ФедералПресс"

Депрессия характеризуется угнетенным, подавленным и тоскливым настроением. Во время этой болезни снижается работоспособность, а также становится сложно делать повседневные вещи.

В исследовании поучаствовал 141 человек с ранее диагностированной депрессией.

Ученые предложили два варианта на выбор: лечиться медикаментозно, либо бегать два-три раза в неделю по 45 минут, но без таблеток. Эксперимент длился 16 недель. В обеих группах пациентам стало лучше, у 44 % психика начала приходить в норму. Однако у группы, которая бегала, повысилась еще и выносливость.