Ученые рассказали, какие продукты могут защитить от рака

Британский диетолог Майкл Мосли рассказал, что свежие овощи, квашенная капуста и йогурт могут замедлить старение и защитить от меланомы. Эти продукты богаты антиоксидантами, пребиотиками и пробиотиками, способствующими здоровью микробиома кишечника и кожи. Об этом сообщает TimesNewsUK.

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Кожа — это самый большой орган человеческого организма. Здоровый микробиом защищает кожу от патогенных бактерий, участвует в формировании кожного иммунитета, проявляет антиоксидантное действие, которое нейтрализует вредное влияние окружающей среды.

По мнению врача, употребление большого количества овощей поможет дольше сохранять молодость кожи и отсрочить появление морщин. Исследования подтверждают, что в растительных продуктах содержится множество омолаживающих соединений, в частности каротиноидов. Они способствуют антиоксидантной защите клеток, замедляя старение.