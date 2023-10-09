В Самарском университете нашли способ предотвратить инфаркт

Ученые Самарского университета разработали способ предотвратить инфаркт, пишет журнал Biomedical Engineering. Отмечается, что самарские ученые разработали методику, позволяющую оценить эластичность сосудов по сердечному и пульсовому ритму пациента. Методику можно будет использовать при диагностике атеросклероза и других сердечных заболеваний. Автор публикации отмечает, что для поддержания здоровья важно контролировать эластичность сосудов. Чем стенки сосудов жестче, тем более человек подвергнут скачкам давления, атеросклерозу, сердечной недостаточности, инфаркту и инсульту. До этого доктор Стивен Юрашек, адъюнкт-профессор медицины в Гарвардской медицинской школе объяснял, что головокружение и потемнение в глазах, которое люди могут испытать при резком подъеме из лежачего положения, обусловлены быстрым снижением кровяного давления.