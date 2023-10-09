Обнаружены новые механизмы развития болезни Альцгеймера

Сотрудники Университете Любека нашли новые механизмы развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Genome Medicine.

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Команда проанализировала данные почти 1000 человек, что позволило объединить информацию по шести различным биомаркерам болезни Альцгеймера. Они обнаружили, что при этом заболевании наблюдается сниженная экспрессия GRIN2D — глутаматного ионотропного рецептора в мозге. Вероятно, это приводит к нарушению функции синапсов, а следовательно, и к проблемам связи между нервными клетками. Кроме того, два самых важных механизма формирования нейродегенеративного заболевания связаны с воздействием на ген APOE (известный уже давно) или на TMEM106B и CHI3L1, которые играют роль в транспортировке клеточных компонентов и регуляции воспалительных реакций.

Анализ Х-хромосомы (которая определяет биологический пол), а также анализы всего генома позволили выявить ранее необъяснимую разницу в частоте болезни Альцгеймера между мужчинами и женщинами. Оказалось, что определенные гены приводят к заметным эффектам в отношении биомаркеров болезни Альцгеймера только у мужчин или только у женщин. Другими словами, некоторые гены повышают риск развития деменции у женщин, но снижают его у мужчин.