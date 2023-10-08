Nature: язык способен распознавать шестой базовый вкус соленого аммиака

Исследователи из Университете Южной Калифорнии (США) обнаружили, что человеческий язык способен распознавать шестой базовый вкус. Научная публикация была представлена журналом Nature Communications. Ранее считалось, что язык воспринимает только пять вкусов: сладкий, кислый, соленый, горький и умами (это особый привкус, напоминающий мясной). Новый вкус напоминает скандинавские сладости, такие как соленая лакрица. Авторы изучали рецептор OTOP1, отвечающий за распознавание кислого вкуса и позволяющий ионам водорода проникать внутрь клеток. Ученые предположили, что хлорид аммония, также влияя на концентрацию ионов водорода внутри клеток, может быть связан с рецептором. В своей естественной минералогической форме хлорид аммония известен как соляной аммиак. Минерал обычно образуется при сжигании угольных отвалов в результате конденсации угольных газов. Исследователи взяли искусственные культуры человеческих клеток и подвергли их воздействию хлорида аммония. Эксперимент показал, что хлорид аммония является мощным активатором рецептора OTOP1. Далее последователи эксперименты с использованием мышиной модели: первая группа чувствовала вкус аммония, а вторая - нет. Мыши из первой группы реагировали на хлорид аммония, считая его непривлекательным и отказываясь пить воду с добавлением этого вещества, а из второй группы не проявляли реакции на добавку даже в очень высоких концентрациях. Авторы предположили, что способность различать вкус хлорида аммония эволюционно развилась для предотвращения употребления токсичной пищи.