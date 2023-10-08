Ученые выяснили, в каком возрасте люди перестают заниматься сексом

Изучение, проведенное учеными Массачусетского университета, раскрыло средний возраст, когда люди прекращают заниматься сексуальными отношениями, сообщает "МедиаПоток".

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После анализа обширного объема данных, эксперты пришли к выводу, что в среднем мужчины прекращают сексуальную активность в возрасте 64 лет, а женщины — в 58 лет. Однако интересным фактом является то, что около 15% опрошенных мужчин продолжают поддерживать сексуальные отношения даже после 80 лет, в то время как среди женщин этот процент значительно ниже.

Психолог и сексолог Олег Шевченко отмечает, что у женщин после 40-45 лет происходит снижение выработки половых гормонов, а после 60 лет желание заниматься сексом может быть нарушено по этой причине.

Уровень тестостерона у мужчин может снижаться с возрастом, что ведет к снижению полового влечения. Однако женщина способна возбудить мужчину в любом возрасте, и причиной эректильной дисфункции чаще всего являются связанные с заболеваниями проблемы, а не возраст сам по себе.