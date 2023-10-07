Какие болезни вызывает коронавирус, выяснили ученые

Ученые из Южной Кореи, специализирующиеся на дерматологии и профилактической медицине, выяснили, что коронавирус может провоцировать развитие некоторых аутоиммунных заболеваний.

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Специалисты изучили риски развития различных аутоиммунных заболеваний среди большого числа пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Их гипотеза подтвердилась – вероятно, COVID-19 может провоцировать развитие некоторых болезней гипериммунизации. Более того, чем тяжелее протекал ковид, тем выше риск.

В частности, они определили, что шанс возникновения в организме болезни Крона (воспаление ЖКТ) возрастает на 68%, саркоидоза (поражение тканей организма) – на 59%. Более того, они обнаружили странную закономерность: риск развития очаговой алопеции (выпадение волос на теле) повышается лишь на 12%, а вот полной алопеции – на целых 74%.

В заключение эксперты добавили, что при долгосрочном ведении пациентов с коронавирусной инфекцией нужно учитывать возможность последующего развития аутоиммунных заболеваний и аутовоспалительных соединительной ткани, сообщает Jama Network Open.