Ученые назвали лучший и худший варианты завтрака

Если вы хотите пропустить завтрак по утрам, возможно, вам стоит переосмыслить отказ от "самого важного приема пищи за день". Новое исследование, проведенное в Соединенном Королевстве, показывает, что идеальный завтрак должен обязательно содержать белок и сложные углеводы. А худший вариант - отказаться от завтрака вовсе или заменить его чашкой кофе натощак, - к такому выводу пришли британские ученые, поставившие целью выяснить, как влияет первый прием пищи на бодрость и работоспособность в течение дня. Результаты исследования прокомментировала российский эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

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В исследовании, проведенном компанией Protein Works, участников поделили на четыре группы и предложили им четыре варианта завтрака,ориентируясь на варианты, наиболее популярные как в Великобритании, так и в США, о результатах исследования пишет Healthnews.

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Первая группа завтракала продуктами с высоким содержанием белка, у второй завтрак был углеводным, с большим количеством сахара, третья группа ограничивалась только чашкой кофе и, наконец, добровольцы из четвертой группы вообще пропускали завтрак.

Согласно опросу YouGov, только половина британцев (49%) завтракают ежедневно, а около 13% британцев его пропускают вовсе. В США распространены те же привычки: исследование, проведенное Университетом штата Огайо, показало, что 15% американцев пропускают завтрак.

Исследование Protein Works показало, что у тех, кто не завтракал, активность и производительность снижалась в период с 9 утра до 12 часов дня, а во второй половине дня наблюдался еще более сильный спад энергии. Однако эксперт по питанию Protein Works Кайл Кроули отмечает, что группа людей, начинающих день с кофе, говорили о повышении работоспособности с 9 утра до 12 вечера. Кофеин повышает мозговую активность и улучшает концентрацию внимания, но через четыре часа этот эффект сходит на нет, и к 13 часам у любителей кофе производительность падает.

Замена хорошо сбалансированного завтрака чем-то вроде хлопьев, каш быстрого приготовления или других сладких и высокоуглеводных продуктов - тоже не лучший вариант. В ходе исследования завтраки с высоким содержанием сахара привели к увеличению работоспособности на 10% в течение часа, но уже к 12 часам дня продуктивность резко понизилась.

Самую высокую продуктивность продемонстрировали добровольцы, входившие группу, получавшую завтрак с высоким содержанием белка. Белок повышает работоспособность за счет улучшения когнитивных функций, а также помогает поддерживать более стабильный уровень сахара в крови, отмечают авторы исследования. Те, кто сидел на белковой диете, не страдали от серьезных сбоев в самочувствии.

Таким образом, идеальным исследователи назвали завтрак, содержащий достаточное количество белка и сложных углеводов. А при возникновении усталости в течение дня рекомендовали снимать ее не сладкими "бомбами", имеющими кратковременный эффект, а "здоровыми" перекусами: опять-таки с белком, полезными жирами и сложными углеводами с высоким содержанием клетчатки.

"В выводах говорится, что идеально будет включать в завтрак и белки, и сложные углеводы, и кофе. Первые, например, есть в орехах и сыре, вторые - в коричневом рисе, фруктах, овощах, цельнозерновом хлебе. Я вообще считаю завтрак важнейшим приемом пищи. И если он будет сбалансирован, то в обед и ужин организму потребуется меньше энергии. Значит и съедите вы меньше, а это хорошо для фигуры", - прокомментировала результаты исследования доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.