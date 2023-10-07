Удастся ли воскресить вымершего 130 лет назад сумчатого волка

Генетики из Стокгольмского университета впервые смогли извлечь молекулы РНК из тканей вымершего животного – сумчатого волка (тилацина). Этот вид вымер 130 лет назад, и теперь ученые надеются воскресить его. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

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Идея восстановления вымерших видов животных поначалу существовала исключительно в научных кругах, но довольно быстро перекочевала в популярную культуру. Пожалуй, самый яркий всплеск интереса к этой теме возник в 1993 году после выхода на экраны художественного фильма Стивена Спилберга "Парк юрского периода". По сценарию картины ученые смогли воскресить динозавров, получив образец ДНК из остатков их крови, найденных в брюшке комара, заключенного в янтарь. Специалисты к таким вольностям сюжета отнеслись, мягко говоря, скептически. Динозавры вымерли 66 миллионов лет назад, при этом молекулы ДНК даже теоретически не могут сохраняться более миллиона лет. В реальности же они распадаются намного быстрее.

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Следующим объектом внимания "воскрешателей" стали мамонты. На первый взгляд, с ними все должно быть проще, чем с динозаврами. Эти предки слонов вымерли "всего" 10 000 лет назад (а по некоторым сведениям – 5 000), и их останки все это время хранились в вечной мерзлоте. Но даже из этого биологического материала извлечь полностью сохранившуюся ДНК пока не получается – исследователям достаются лишь разрозненные фрагменты молекулы.

Поэтому теперь ученые переключились на виды, которые вымерли относительно недавно, и один из них – тилацины. Эти сумчатые волки когда-то обитали по всей Австралии, Новой Гвинее и Тасмании. Они напоминали собаку с хвостом кенгуру и полосатой шкурой. Несколько тысяч лет назад вид вымер на материковой части, оставшись только на острове Тасмания. Когда в начале XIX века там появились европейцы, они быстро объявили на тилацинов охоту: считалось, что животные нападают на овец. За каждого убитого хищника выплачивали вознаграждение, и вскоре сумчатые волки были полностью уничтожены. Последний представитель вида умер в зоопарке в 1936 году.

Чучела тилацинов хранятся во многих музеях мира, в том числе в Музее естественной истории в Стокгольме. Группа шведских генетиков собрала шесть образцов кожи и мышц с высушенной туши животного. Каждый из них измельчили в порошок и добавили химические вещества, изолировавшие нуклеотиды. В итоге были получены молекулы РНК, кодирующие разные белки. Также генетики обнаружили более 250 специфичных для тилацина коротких молекул РНК – микро-РНК, регулирующие функционирование клеток. Теперь, по заявлениям ученых, человечество находится в одном шаге от восстановления исчезнувшего вида.

Впрочем, в экспертном сообществе есть и определенный скепсис по этому поводу. Во-первых, генетики смогли собрать РНК тилацина, а не ДНК. Их функции взаимосвязаны, но все-таки отличаются. ДНК хранит и передает генетическую информацию, а РНК отвечает за синтез белков.

Во-вторых, недоверие биологов вызывает сама технология. Дело в том, что для создания клеток вымершего волка понадобятся клетки его ближайшего родственника из ныне живущих. Как ни странно, им является узконогая сумчатая мышь – еще один австралийский вид. Затем из редактированных клеток синтезируют зародыш, который поместят в тело самки какого-нибудь крупного сумчатого, например пятнистой сумчатой куницы. В полученном потомстве останется очень много генной информации и мыши, и куницы, а потому о полноценном воскрешении тилацина речи быть не может.