Ученые нашли новый способ предсказать риск развития рака легких у курящих

Ученые из Университетского колледжа Лондона разработали компьютерные алгоритмы, которые могут предсказать риск развития рака легких. Система использует данные о возрасте, общем стаже курения и количестве сигарет в день. Об этом сообщает HealthNews.

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Наиболее распространенным типом рака с высокой летальностью во всем мире является рак легких. Подавляющее большинство (85%) случаев возникновения заболевания связано с длительным курением табака. Действие сигаретного дыма снижает иммунитет дыхательной системы, что дает возможность размножаться раковым клеткам.

Тем не менее, летальность заболевания можно уменьшить вдвое путем ранней диагностики и лечения. Машинные алгоритмы, разработанные учеными, высчитывают риск возникновения рака легких по трем показателям: возраст, стаж курения и количество сигарет в день. Эти данные вносятся в компьютер, который рассчитывает как вероятность возникновения заболевания, так и летального исхода.

В исследовании приняли участие около 244 тысяч курильщиков. Ученые собрали информацию по трем необходимым пунктам, а также учли данные о состоянии здоровья испытуемых, результаты флюорографии и прочих анализов.

Оказалось, что система способна предсказать вероятность развития рака легких с точностью 83,9%, а риск ухода из жизни в связи с этим заболеванием — с точностью 85,5%.