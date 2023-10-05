Новая вакцина защитит от кори, свинки и коронавируса

Американские ученые предложили назальную комбинированную вакцину MMS — от кори, свинки и трех штаммов коронавируса. Вакцина уже прошла проверку на мышах и хомячках: после ее введения повышался уровень нейтрализующих коронавирус антител в слизистой носа и легких. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Вакцина MMR — это комбинированная вакцина от кори, свинки и краснухи, которая вводится детям путем инъекции. Прививка содержит в себе ослабленные штаммы вирусов, которые вызывают указанные заболевания. Использование такой трехвалентной вакцины довольно эффективно, так как позволяет защитить детей от сразу трех болезней с помощью одного укола, а не трех. При этом считается, что введение в практику вакцины MMR позволило увеличить охват иммунизации — количество людей, которым была введена прививка.

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Американские ученые взяли вакцину MMR за основу при разработке вакцины MMS — прививки от кори, свинки и коронавируса. Вместо вируса, вызывающего краснуху, ученые поместили в вакцину ослабленный коронавирус с белками-шипами, характерными для трех штаммов — исходного, дельта и омикрона. Особенностью новой вакцины также выступает то, что она назальная, то есть вводится через нос. Эксперименты на мышах показали, что после прививки повышается уровень нейтрализующих антител в крови, но также появляются специализированные IgA антитела на поверхности слизистых в носу и дыхательных путях. Кроме того, в легких активизируются Т-клетки, которые способствуют эффективному удалению вирусных частиц. Похожие результаты были получены и на хомячках. В дополнительных экспериментах ученые также показали, что при инфицировании тремя разными штаммами коронавируса у хомячков не было клинических симптомов, что говорит о том, что прививка смогла их защитить.

Ученые отметили, что назальные вакцины имеют несколько преимуществ перед традиционными инъекционными. Например, при внутримышечном введении мРНК-вакцин уровень антител повышается только в крови. В то же время при назальном введении вакцины также вырабатываются специализированные антитела в слизистых оболочках дыхательных путей, а в легких появляются Т-клетки. Все это способствует более эффективной борьбе иммунитета с болезнью.