Новая вакцина защитит от кори, свинки и коронавируса

Американские ученые предложили назальную комбинированную вакцину MMS — от кори, свинки и трех штаммов коронавируса. Вакцина уже прошла проверку на мышах и хомячках: после ее введения повышался уровень нейтрализующих коронавирус антител в слизистой носа и легких. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.