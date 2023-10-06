Ученые выяснили, что наличие цели укрепляет психическое здоровье мужчин

Учёные из Университета Макгилла и Университета Британской Колумбии изучили предполагаемую связь между наличием смысла в жизни и психологическим стрессом у мужчин. В исследовании, опубликованном в журнале Current Research in Behavioral Sciences, приняли участие 364 человека.

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Результаты наблюдений показали, что мужчины, у которых был смысл в жизни, реже испытывали психологическое напряжение, включая симптомы депрессии и тревоги. Далее в исследовании изучались два ключевых фактора: стрессоустойчивость и одиночество.

Авторы установили, что ощущение экзистенциального смысла не только напрямую способствует уменьшению психологического стресса, но и косвенно – через повышение стрессоустойчивости и снижение чувства одиночества.