Исследование: россияне следят за здоровьем даже при отсутствии симптомов

Согласно исследованию, треть респондентов ежегодно проходят медицинские обследования.

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Осенью 2023 года снова заговорили о вероятности возвращения коронавирусной инфекции. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co провели опрос среди интернет-пользователей и узнали, что они собираются в связи с этим предпринимать, часто ли задумываются о своём здоровье и следят ли вообще за научным прогрессом в медицинской сфере.

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43% участников опроса ответили, что их не пугает возможное возвращение COVID-19, а почти треть (30%) планируют заблаговременно носить маски и пользоваться санитайзерами. Каждый десятый (10%) готов сделать вакцинацию или ревакцинацию. 7% не будут совершать никаких действий, пока у кого-то из их ближнего круга не появятся симптомы, ещё 7% считают, что недуг гарантированно обойдет их стороной, так как они не болели им ранее. 3% хотят посоветоваться со знакомыми врачами, нужно ли сейчас что-то предпринимать.

Россияне большое внимание уделяют медицинским открытиям – почти две трети (60%) респондентов интересуются новостями в этой сфере. 14% читают их, только когда сталкиваются с заболеваниями, также 14% – когда им присылают такие новости родные или друзья. 7% пропускают их, 5% хотели бы знать о медицине больше, но им не хватает времени.

Интерес к медицине коррелирует с любознательностью во время приёмов у врачей. Так, две трети (64%) респондентов задают дополнительные вопросы специалистам и не уходят, пока не услышат на них ответы. 27% не спрашивают советов лично, а ищут в интернете после приёма. 5% могут даже позвонить врачу, если возникнет вопрос, 4% живут по принципу «меньше знаешь – крепче спишь».

При этом 54% участников опроса не обращаются к врачам «ради интереса» при отсутствии симптомов. 34% стараются проходить ежегодное обследование, даже если ничего не беспокоит. 12% обследуют организм чаще раза в год.

Достаточный повод для обращения в поликлинику у 52% респондентов – когда не получается самостоятельно справится с симптомами в течение нескольких дней. 18% идут к врачу при первых же признаках недомогания, 9% – из любопытства, столько же (9%) – из-за внезапно возникшей внутренней боли, 7% – внешней травмы. Только 5% утверждают, что не обращаются к доктору, пока не их заставят друзья или родственники.

Из контента на медицинскую тематику читателей больше всего интересуют новости о новейших научных исследованиях (43%), комментарии врачей по актуальным темам (30%) и мультимедийные лендинги (13%). Менее интересны интервью со специалистами (7%), документальные фильмы и видео (6%), подкасты (1%).