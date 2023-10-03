Эти пять привычек могут продлить вам жизнь на 10 лет

Учёные Гарвардского университета установили, что пять привычек могут увеличить продолжительность жизни более чем на 10 лет. Исследование опубликовано в журнале Circulation.

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Изменив свой привычный образ поведения, женщины могут увеличить продолжительность жизни на 14 лет, а мужчины – на 12. Эти пять привычек включают: здоровое питание, регулярные физические нагрузки, поддержание здорового веса, отказ от употребления алкоголя и курения.

Согласно полученным результатам, если 50-летняя женщина будет придерживаться пяти вышеперечисленных здоровых привычек, то она сможет прожить ещё 43 года. Если же она не будет следовать ни одной из них, то, скорее всего, проживет только 29 лет. 50-летним мужчинам здоровые привычки могут прибавить 38 лет жизни, тогда как при отсутствии таковых это время сократится до 26 лет.