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Не делайте так: названа утренняя привычка, которая разрушает здоровье

Учёные Национального института здоровья США заявили, что употребление кофе натощак имеет ряд побочных эффектов. Они призывают отказаться от бодрящего напитка перед завтраком.

Не делайте так: названа утренняя привычка, которая разрушает здоровье
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Дело в том, что содержащиеся в кофе вещества стимулируют выработку кислоты в желудке, подобно никотину и алкоголю. Таким образом, кофе поражает слизистую оболочку желудка и вызывает расстройство кишечника. Другими словами, чашка чёрного кофе утром может стать причиной изжоги и жжения в желудке.

Кроме того, ранее физиологи Центра питания, физических упражнений и обмена веществ британского университета Бата обнаружили, что напиток вообще не оказывает стимулирующего эффекта. Их исследование опубликовано в «Британском журнале питания».

Авторы научной работы пояснили, что уровень кортизола, гормона стресса, у людей уже утром достаточно высок. Он высвобождается утром и стимулирует обмен веществ – совершенно естественный сигнал пробуждения. Лишний кофеин из кофе просто выветривается, а гормону стресса требуется больше времени, чтобы вернуться к нормальному уровню.

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