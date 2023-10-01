Российские инженеры создали «умные» часы-тонометр

В России разработали «умные» часы-тонометр с возможностью передавать медицинские данные врачу.

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В России разработали особые часы, которые могут замерять ваш пульс, давление и ЭКГ. Если нужно, они отправляют данные врачу. Эти часы создали команда из Казани. Они станут частью системы, которая следит за вашим здоровьем, как если бы вы были в поликлинике.

Эти «умные» часы умеют настраиваться под каждого человека через специальное мобильное приложение. Они делают измерения в течение дня, включая ЭКГ, пульс и давление. Затем искусственный интеллект (ИИ) анализирует данные и, если нужно, посылает уведомления. Информация также отправляется врачу, чтобы он мог подсказать, как лечиться.