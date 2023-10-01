Какие вещи способствуют быстрому росту волос: мнение ученых

Волосы являются важной частью внешности человека, и многие люди стремятся к их быстрому росту и здоровому состоянию. Но что способствует этому процессу?

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Одним из ключевых факторов, влияющих на рост волос, является правильное питание. Ученые отмечают, что волосы состоят из протеина кератина, поэтому необходимо употреблять достаточное количество белка в рационе. Исследование, проведенное в 2017 году в журнале Dermatology Practical & Conceptual, показало, что дефицит белка может привести к замедленному росту волос и их ослаблению.

Кроме того, ученые отмечают важность витаминов и минералов для здоровья волос. В частности, витамин В7, известный как биотин, считается одним из ключевых витаминов для роста волос. Исследование, опубликованное в журнале Skin Appendage Disorders в 2017 году, показало, что прием биотина может способствовать улучшению состояния волос и их росту.

Кроме питания, ученые также обращают внимание на регулярное уход за волосами. Массаж кожи головы может стимулировать кровообращение и улучшить поступление питательных веществ к волосяным фолликулам. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Korean Medical Science в 2014 году, подтвердило положительное влияние массажа на рост волос.

Кроме того, ученые отмечают, что регулярное использование шампуней и кондиционеров, содержащих активные ингредиенты, такие как пантенол и ниацинамид, может способствовать укреплению волос и их росту. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Dermatological Science в 2012 году, подтвердило эффективность использования шампуней с пантенолом для улучшения состояния волос.