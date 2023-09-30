В бумажных стаканчиках для кофе найдены токсины

Исследователи из Шведского университета Гетеборга выяснили, что считающиеся экологичными бумажные кофейные стаканчики столь же разрушительны для человека и экологии, как и пластиковые.

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Ученые определили, что опасность таится в тонкой пленке, которую используют, чтобы сделать стаканчики водонепроницаемыми.

Специалисты организовали эксперименты с насекомыми.

Последних подвергали воздействию воды и земли, где разложилась эта пленка. В результате у личинок развились разные дефекты. Авторы исследования считают, что подобным рискам подвергаются также другие дикие животные и люди.

В пленке были обнаружены такие вещества, как стабилизаторы ультрафиолетового (УФ) излучения, антипирены, пластификаторы и моющее вещество нонилфенол, которое агентство по охране окружающей среды США включило в перечень токсичных.