Ученые опровергли гигиеническую гипотезу аллергии

Ученые из Каролинского института опровергли гипотезу, согласно которой слишком хорошая гигиена и "дефицит" микробов в окружающей среде приводят к развитию аллергии. Исследование опубликовано в журнале Science Immunology.

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Идея о том, что достаточный уровень микробного воздействия может снизить риск развития аллергии, возникла в последние несколько десятилетий и получила название гигиенической гипотезы.

Исследования подтвердили, что некоторые инфекции могут снизить выработку воспалительных антител к аллергенам.

Чтобы проверить гигиеническую гипотезу, ученые провели эксперимент на мышах. Они сравнили аллергический иммунный ответ у "грязных" диких и "чистых" лабораторных мышей. Мыши были генетически идентичны, но диких содержали в полуестественных условиях и с рождения подвергали сильному микробному воздействию.

Биологи не нашли подтверждений гигиенической гипотезы. Напротив, у диких мышей при воздействии аллергенов развивались даже более выраженные признаки патологического воспаления и аллергические реакции. Выводы могут иметь последствия для медицинских исследований.

В условиях клинических испытаний предпринимаются попытки лечить пациентов с воспалительными заболеваниями с помощью заражения глистами или фекальной трансплантации (пересадки кишечной микробиоты от здорового человека больному).