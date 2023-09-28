Учёные нашли ещё один минус стероидов

Учёные: употребляющие стероиды спортсмены более склонны к психопатологиям. Исследование провели среди мужчин-тяжелоатлетов в Норвегии, одна группа употребляла стероиды, а другая — нет. Выяснилось, что физически сильнее представители первой (притом что проводят меньше времени в спортзале), но хуже всего то, что у них обнаружили риск целого ассортимента психических расстройств.

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В исследовании участвовали мужчины среднего возраста 35–36 лет. 118 из них употребляли стероиды, а 97 никогда этого не делали. Причём для второй группы набрали тяжелоатлетов и ожидали, что их результаты будут похожи на тех, кто имел дело со стероидами.

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Но по итогу оказалось, что у испытуемых из первой группы намного выше баллы почти по всем показателям психопатологии, кроме нарциссического расстройства личности. А именно — у них нашли выраженные черты, связанные с антисоциальными, агрессивными, пассивно-агрессивными, саморазрушительными, избегающими, депрессивными и шизотипическими расстройствами личности.

Стероиды — это синтетические вещества, которые имитируют действие мужского полового гормона тестостерона. Их часто принимают спортсмены и бодибилдеры для увеличения мышечной массы, силы и производительности. Стероиды дают эффект, связанный с развитием мужских половых признаков, и способствуют росту мышц и восстановлению тканей.

Относительно этого исследование показало, что употреблявшие стероиды весят в среднем на 8 кг больше. При этом они меньше времени проводили на тренировках, но были намного сильнее.

Злоупотребление стероидами может нанести вред здоровью, например обеспечить проблемы с сердечно-сосудистой системой, гормональный дисбаланс и психологические расстройства, отметило PsyPost. Предыдущее исследование как раз показало, как стероиды влияют на сердце.