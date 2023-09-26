Мозг людей с лишним весом имеет общую особенность

Ученые из Кембриджского университета провели исследование, чтобы понять, есть ли что-то общее в мозге людей с лишним весом. Для этого они изучали гипоталамус у добровольцев с разным весом с помощью алгоритма, который анализировал МРТ-сканы головного мозга. (Гипоталамус - это часть головного мозга, играющая ключевую роль в регулировании аппетита, метаболизма, сна, эмоций и других важных функций организма).

© 0Российская Газета

Оказалось, что у людей с избыточным весом гипоталамус заметно больше, чем у тех, у кого вес в норме. Особенно выделяются области, которые управляют аппетитом, то есть чувством голода и удовлетворения от еды.

Пока непонятно, что является первопричиной: либо лишний вес вызывает увеличение гипоталамуса, либо большой гипоталамус "питает" повышенный аппетит. Хотя, по мнению ученых, первый вариант более вероятен, но это еще предстоит доказать. А исследование ученых из Италии выявило в мозге людей с ожирением еще одну особенность. У них обнаружено повышенное взаимодействие так называемой вентральной области покрышки мозга с частью зрительной коры, ответственной за обработку изображений пищи.

"У людей с избыточным весом гипоталамус заметно больше, чем у тех, у кого вес в норме".