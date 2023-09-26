Ученые: длительный COVID изменяет иммунитет и гормоны

Синдром длительного COVID изменяет работу иммунитета и гормонов человека. Об этом пишет Nature, ссылаясь на работу экспертов Йельского университета.

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Синдром долгого COVID сопровождают разные симптомы (спутанностью сознания, болью, сильной усталостью) на протяжении нескольких месяцев после заражения вирусом SARS-CoV-2. Данное состояние развивается у приблизительно 7,5% инфицированных людей.

Исследователи проанализировали образцы крови 268 человек, которые информировали о длительных симптомах COVID. Были зафиксированы значительные различия между работой антител и прочих клеток иммунной системы среди пациентов с долгим течением COVID и без него.

У сообщавших о длительном COVID, была выше концентрация антител, которые направлены на борьбу с вирусами, в том числе вируса Эпштейна-Барр — типа герпеса. Прежде был связан со многими видами рака.

Помимо того, у этих пациентов зафиксировали более низкий уровень кортизола — стероидного гормона, вырабатываемого надпочечниками во время стресса.