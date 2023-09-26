Ученые: длительный COVID изменяет иммунитет и гормоны
Синдром длительного COVID изменяет работу иммунитета и гормонов человека. Об этом пишет Nature, ссылаясь на работу экспертов Йельского университета.
Синдром долгого COVID сопровождают разные симптомы (спутанностью сознания, болью, сильной усталостью) на протяжении нескольких месяцев после заражения вирусом SARS-CoV-2. Данное состояние развивается у приблизительно 7,5% инфицированных людей.
Исследователи проанализировали образцы крови 268 человек, которые информировали о длительных симптомах COVID. Были зафиксированы значительные различия между работой антител и прочих клеток иммунной системы среди пациентов с долгим течением COVID и без него.
У сообщавших о длительном COVID, была выше концентрация антител, которые направлены на борьбу с вирусами, в том числе вируса Эпштейна-Барр — типа герпеса. Прежде был связан со многими видами рака.
Помимо того, у этих пациентов зафиксировали более низкий уровень кортизола — стероидного гормона, вырабатываемого надпочечниками во время стресса.
Итоги раскрывают главные биологические процессы, связанные с долгим течением COVID, сложность индивидуальных реакций каждого человека затрудняет разработку терапии этого состояния. Но открытие способно помочь в создании новых способов диагностики и лечения.