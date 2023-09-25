Новое открытие поможет разработать лекарство от Паркинсона

Считается, что болезнь Паркинсона начинается с потери нервных клеток (нейронов), выделяющих дофамин. В новом исследовании ученые из США выяснили, что этому предшествует нарушение связей между нейронами. Лечение на этой стадии может быть наиболее эффективным, считают авторы статьи, опубликованной в журнале Neuron.

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При болезни Паркинсона, которой в мире страдают более 10 миллионов человек, происходит утрата нервных клеток, выделяющих дофамин. Его недостаток приводит к неконтролируемым движениям, скованности, нарушению равновесия и дрожанию. Считается, что потеря дофаминовых нейронов связана с нарушением переработки старых митохондрий в мозге — структур, отвечающих за выработку клеточной энергии.

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Предыдущие исследования показали, что риск болезни Паркинсона значительно повышают мутации в генах Parkin и PINK1, которые играют важную роль в процессе переработки митохондрий. Каждый человек имеет по две копии каждого гена: от матери и от отца. В новой работе биологи из Северо-Западного университета в США изучили нервные клетки (нейроны) двух сестер, которые родились без гена PINK1: у обоих их родителей была лишь одна копия гена.

У одной сестры болезнь Паркинсона диагностировали в 16 лет, у нее полностью отсутствовали гены PINK1 и Parkin. Вторая сестра родилась без гена PINK1 и с частичной потерей гена Parkin, но у нее также обнаружили болезнь Паркинсона в 48 лет. Это озадачило ученых, так как частичная потеря Parkin не должна была привести к болезни Паркинсона.

В попытке выяснить, почему болезнь развилась у сестры с частичной потерей гена Parkin, ученые обнаружили его ранее неизвестную функцию. Оказалось, что этот участок ДНК важен не только для переработки митохондрий, но также отвечает за высвобождение дофамина через синапсы — места контакта между двумя нейронами. Это означает, что полное отсутствие гена Parkin приводит к нарушению связей между нервными клетками мозга, выделяющими дофамин, с самого рождения, что привело к более раннему началу болезни у одной из сестер. У второй же ген присутствовал частично, что позволило ее нейронам продержаться дольше.