Форум БИОТЕХМЕД пройдет 9 и 10 октября в Сочи

9 и 10 октября 2023 года в Сочи состоится VIII ежегодный форум БИОТЕХМЕД – одно из ключевых событий фармацевтической и медицинской отрасли. Участники обсудят актуальные потребности здравоохранения, пути развития фармацевтической и медицинской промышленности, технологический суверенитет и план реализации «Фарма-2030».

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Ключевым событием первого дня форума станет пленарная сессия «Обеспечение системы здравоохранения: от задач к реализации», в рамках которой руководители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Госкорпорации Ростех и другие спикеры обсудят главные потребности здравоохранения и готовность отечественной фарммедпромышленности обеспечить нужды врачей и пациентов.

Основной темой для обсуждения во второй день станет план мероприятий по реализации утвержденной Правительством стратегии «Фарма-2030».

Значительная часть сессий в рамках форума будет посвящена цифровым продуктам, инновациям и вопросам развития производств оборудования, сырья, комплектующих для фармацевтической, медицинской промышленности и реабилитационной индустрии.

Темой нескольких панельных дискуссий станет система качества. На них обсудят надлежащие практики фармпроизводства и контроль обращения лекарственных средств, методы борьбы с контрафактом, а также вопросы маркировки медицинских изделий и технических средств реабилитации. Также на форуме поднимут вопросы экспорта лекарственных средств и медицинских изделий, ценообразования и патентного права.

В мероприятии ожидается участие заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова, генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова, а также руководителей фармацевтических и медицинских компаний, научных и исследовательских центров, ведущих вузов России.

Цели форума – выработка профессиональным и экспертным сообществом совместных решений для дальнейшего совершенствования развития отрасли, определение регуляторных приоритетов, кооперация здравоохранения и промышленности для внедрения инноваций в практическую сферу.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Стратегическими партнерами форума выступают Госкорпорация Ростех, компания «Нацимбио» и «ПСК Фарма» в составе ГК «Рус Биофарм». Официальные партнеры: Евроклима РУС, Газпромбанк, ГК «Р-Фарм», ГК «Фармасинтез». Партнеры панельных дискуссий: фармацевтическая компания «Алтайвитамины», Ассоциация фармацевтических производителей ЕАЭС. Партнеры: ГК «ФармЭко», ГЕРОФАРМ, БИОКАД, ФГАУ «Институт медицинских материалов» Минпромторга России, Фонд «Сколково». Бизнес-партнеры: ГК «ХимРар», ГК «Промомед», «Нанолек», дивизион «Технологии здоровья» ГК «Росатом», ГЕНЕРИУМ, «АКРИХИН», холдинг «Швабе».