Вторую в истории пересадку свиного сердца человеку провели в США

Американские медики провели вторую трансплантацию свиного сердца пациенту, жизнь которого была в опасности из-за сердечной недостаточности.

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Речь идет о ветеране военно-морского флота США Лоуресе Фосетте. 54-летний мужчина не имел права на трансплантацию человеческого сердца из-за сопутствующих заболеваний. Он стал вторым пациентом в мире, получившим свиное сердце. Спустя два дня после оперативного вмешательства американец начал шутить и мог сидеть в кресле.

По мнению сотрудников Университета Мэриленда, иммунитет Фосетте хорошо отреагировал на инородный орган. Вместе с тем, по их словам, об успехе говорить пока рано: решающими будут ближайшие недели.

Пересаженное американцу свиное сердце имеет 10 генетических модификаций, в нем удалены некоторые гены свиньи и добавлены гены человека, для того чтобы сделать его подходящим для иммунной системы людей.