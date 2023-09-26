В России научились очищать мозг от белков, вызывающих деменцию

Российские учёные научились очищать мозг от «загрязнённых» белков с помощью световой терапии.

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Учёные из Университета Гумбольдта и Саратовского государственного университета провели исследование, которое указывает на потенциальную эффективность световой терапии в лечении болезни Альцгеймера. Они обнаружили, что использование фотобиомодуляции во сне может помочь очистить мозг мышей от белка бета-амилоида, связанного с этим нейродегенеративным заболеванием.

Последние исследования подтвердили, что лимфатическая система мозга активизируется во время сна, что способствует выведению вредных веществ из мозговой ткани. Нарушения сна могут привести к накоплению этих веществ в мозгу, что связано с болезнью Альцгеймера, характеризующейся накоплением бета-амилоида.

Учёные провели исследование, в ходе которого они использовали метод фотобиомодуляции, который заключался в воздействии на мозг мышей с помощью специального лазера с длиной волны 635 нанометров. Это воздействие помогло улучшить процесс выведения бета-амилоида через лимфатические сосуды из мозговой ткани мышей с болезнью Альцгеймера, особенно когда оно применялось во время сна.