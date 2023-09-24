Найдены гены, отвечающие за выпадение волос у мужчин

Ученые из Боннского университета выявили ранее неизвестные редкие особенности ДНК, вызывающие выпадение волос по мужскому типу. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Наследственное выпадение волос по мужскому типу представляет собой истончение, а затем потерю волос в теменной и лобной областях.

В новом исследовании ученые проанализировали последовательности ДНК 72 469 мужчин из проекта UK Biobank. Они обнаружили пять генов, мутации в которых значительно повышают риск облысения по мужскому типу: EDA2R, WNT10A, HEPH, CEPT1 и EIF3F. Дополнительно они подтвердили роль генов, выявленных в предыдущих исследованиях.

На сегодняшний день исследования мужского облысения сосредоточены в первую очередь на распространенных генетических вариантах и затрагивают более 350 участков ДНК, в частности, ген рецептора андрогенов, отвечающий за чувствительность клеток к мужским гормонам андрогенам. В новой работе ученые сосредоточились на редких генетических вариантах, вклад которых в облысение ранее считался низким.

Ген HEPH расположен в области ДНК, где уже находили распространенные мутации, связанные с облысением. Гены CEPT1 и EIF3F расположены в генетических регионах, которые еще не были связаны с облысением по мужскому типу.

Также результаты показывают, что гены, которые, как известно, вызывают редкие наследственные заболевания, поражающие как кожу, так и волосы (например, эктодермальную дисплазию), также могут играть роль в развитии выпадения волос по мужскому типу.