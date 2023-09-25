Ученые: электронные сигареты могут ускорить отказ от обычных

Ученые из Лондонского университета Королевы Марии выяснили, что электронные сигареты не способствуют распространению курения обычных сигарет и могут ускорить отказ общества от них. Исследование опубликовано в журнале Public Health Research.
Ученые сравнили динамику использования и продаж электронных и обычных сигарет в странах с исторически схожими траекториями курения, но с разными действующими правилами в отношении электронных сигарет: Великобритании, США и Австралии. В последней был введен запрет на продажу никотинсодержащих электронных сигарет.
Они выяснили, что на уровне общества нет никаких признаков того, что электронные сигареты и другие альтернативные средства доставки никотина способствуют распространению курения обычных сигарет. Так, сокращение числа курильщиков в Австралии идет медленнее, чем в Великобритании и США. Более того, в Японии увеличение продаж систем для нагревания табака сопровождалось значительным снижением продаж обычных сигарет.
Также ученые обнаружили некоторые доказательства того, что эти продукты конкурируют с сигаретами и таким образом могут ускорять отказ от курения, но для определения размера этого эффекта необходимы другие исследования. Поскольку люди могут употреблять как сигареты, так и альтернативные системы доставки никотина, показатели распространенности этих продуктов перекрываются. Поэтому необходимо продолжать наблюдение, заключили ученые.