Названы расстройства сна, связанные с повышенным риском деменции

Ученые из Чжэцзянского университета в Ханчжоу выяснили, что бессонница или короткая продолжительность сна без трудностей с засыпанием в среднем возрасте связаны с повышенным риском развития деменции. Исследование опубликовано в журнале Age and Ageing.

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Авторы использовали данные 22 078 пациентов из Швеции, у которых в начале исследования не было деменции и инсульта. Информацию о них в среднем собирали в течение 19 лет и 2 месяцев.

Исследователи обнаружили, что по сравнению с участниками, у которых не было бессонницы на исходном уровне, у тех, кто сообщил о каких-либо ее проявлениях, чаще встречалась деменция. Однако с этим заболеванием были связаны проблемы с засыпанием, но не трудности с поддержанием сна или ранние утренние пробуждения.

Также риск деменции был выше у тех, кто спал менее восьми часов в сутки, но не жаловался на бессонницу. Среди людей, страдающих бессонницей, короткая продолжительность сна не повышала риск развития деменции дополнительно.