Эксперты обнаружили связь между мигренью, инфарктом и инсультом

Ученые из Орхусского университета в Дании заявили, что люди, страдающие от мигрени, могут иметь повышенный риск сердечного приступа и инсульта.

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Мигрень – это неврологическое заболевание, проявляющееся приступами, которые могут возникать 1–2 раза в год или несколько раз в месяц. Основным симптомом данного недуга является сильная головная боль.

Ученые предполагают, что одной из причин развития болезни может быть сужение кровеносных сосудов или воспаление в головном мозге. Кроме того, ранее было установлено, что мигрень связана с генами, оказывающими влияние на циркадные ритмы.

Сотрудники Орхусского университета в Дании проанализировали медицинские карты более 220 тыс. граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которые в период с 1996 по 2018 год страдали от сильных головных болей.

Оказалось, что, по сравнению со здоровыми людьми, пациенты с мигренью имели повышенный риск ишемического инсульта и инфаркта. При этом у женщин вероятность развития данных осложнений была выше, чем у мужчин. Это связано с тем, что представители сильного пола в 3 раза реже страдают от неврологического заболевания.