Ученые объяснили, у кого выше риск развития атеросклероза

Учёные: риск атеросклероза выше у тех, кто спит меньше 6 часов в сутки. Такой вывод они сделали после исследования с участием 3974 здоровых взрослых: средний возраст — 46 лет, 63% — мужчины. В течение недели испытуемые носили устройство, анализирующее качество и количество сна. В итоге неполноценный сон и в этом случае оказался негативным для здоровья фактором.

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Исследование провели учёные Испанского национального центра сердечно-сосудистых исследований (CNIC) в Мадриде. Всех участников разделили на группы, в зависимости от времени их сна:

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менее 6 = очень мало;

6–7 = мало;

7–8 = достаточно;

более 8 = очень много.

Делая выводы, учёные учитывали основные характеристики испытуемых типа возраста, пола, физической формы и индекса массы тела, а также личные вроде образования и семейного положения плюс состояние здоровья и вредные привычки.

В итоге оказалось, что выше риск развития атеросклероза у тех, кто спал меньше 6 часов. Их сосуды начинали твердеть и сужаться. И по мнению автора исследования доктора Фернандо Домингеса, недостаток и прерывистый ночной сон нужно рассматривать как фактор проявления таких серьёзных осложнений, как тромбоз и затвердевание артерий.

«Люди, у которых был короткий или прерывистый сон, чаще страдали метаболическим синдромом, включающим в себя сочетание диабета, высокого кровяного давления, ожирения и в целом нездорового образа жизни», — сказал он.

В целях профилактики он порекомендовал заботиться о том, чтобы сон был хорошим, не есть перед сном жирное и не пить кофе, а также вести активную повседневную жизнь.

Симптомы атеросклероза

Как рассказала главный врач, кардиолог, терапевт «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Валентина Байдина, у людей с закупоренными артериями бывают:

сильная боль в груди (растёт при эмоциональном стрессе или интенсивной физической активности);

нерегулярное сердцебиение;

сбивчивое дыхание;

головокружение;

слабость;

тошнота.

Питание при атеросклерозе

Речь о запретах во благо. Врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала отказаться от продуктов: