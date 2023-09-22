Соединение из хмеля предложили использовать для борьбы с ожирением

Ученые Университета штата Огайо предложили использовать соединение из хмеля для борьбы с метаболическим синдромом. Согласно работе, опубликованной в журнале Microbiome, это вещество помогает уменьшить число опасных бактерий в кишечнике.

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В новом исследовании авторы сосредоточились на влиянии ксантогумола (XN) на здоровье. Это вещество и его производные, включая тетрагидроксантогумол (TXN), содержатся в различных фруктах, овощах, злаках, коре, корнях, стеблях, в чае и в вине. Ксантогумол — флавоноид, которым особенно богат хмель. Специалисты использовали новый вычислительный метод, позволивший выявить механизм воздействия TXN на метаболический синдром. Анализ показал, какие типы бактерий контролируют экспрессию генов, связанных с заболеванием. Оказалось, что TXN в основном работает за счет уменьшения количества кишечных микробов, которые способствуют воспалению в клетках макрофагов жировой ткани, а также улучшения метаболизма глюкозы.

Таким образом, при употреблении диеты с высоким содержанием жиров, характерной для метаболического синдрома, бактерии Oscillibacter способствуют воспалению жировой ткани, которая и вызывает заболевание. В свою очередь, TXN помогает ограничить численность видов Oscillibacter.