Выявлена связь между постукиванием пальцев и болезнью Альцгеймера

Ученые из Лейденского университета выявили связь между постукиванием пальцев и болезнью Альцгеймера. Результаты работы опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease.

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В ходе исследования авторы протестировали с помощью компьютерных тестов 47 здоровых человек, 27 участников с умеренными когнитивными нарушениями и 26 пациентов с болезнью Альцгеймера. В программе были различные задания, которые включали в себя различные паттерны постукивания пальцами. Специалисты анализировали, как быстро люди постукивали после сигнала о старте, сколько нажатий произошло за определенный промежуток времени, а также временные интервалы между постукиваниями. Основной задачей команды было определить, может ли постукивание пальцем быть биомаркером болезни Альцгеймера.

Анализ показал, что у людей с нейродегенеративным заболеванием общая реакция происходила медленнее, а также они более медленно и нерегулярно постукивали пальцами по сравнению с другими участниками. Примечательно, что люди из второй группы тоже хуже справились с тестами. Нарушения, наблюдаемые у них, считают вероятными предвестниками болезни Альцгеймера.

Кроме того, исследователи обнаружили постоянную взаимосвязь между постукиванием пальцем и размером гиппокампа — области мозга, регулирующей память. Люди с меньшим гиппокампом набрали более низкие баллы в тестах.