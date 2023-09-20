Выявлена новая функция дофамина

Ученые из Кельнского университета, Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф и Дрезденского технологического университета выявили новую функцию дофамина. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, этот нейромедиатор играет определенную роль в процессе принятия решений.

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В ходе эксперимента авторы наблюдали за 31 добровольцем мужского пола. Участников попросили ассоциировать абстрактные символы с вознаграждениями. Для этого они выполняли различные варианты заданий при употреблении специальных лекарств, увеличивающих уровень дофамина. Так, в одной группе это достигалось с помощью L-дофы — предшественника дофамина. В другой — путем приема низкой дозы препарата галоперидола. В контрольной группе испытуемые получали плацебо.

Затем компьютерная модель проанализировала процесс выполнения заданий и принятия решений на основе распределения времени отклика участников.