Какие вредные привычки свойственны людям с высоким IQ

Новое исследование американских ученых позволило выявить общие черты характера и особенности интеллектуалов.

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Оказалось, что люди с высокими умственными способностями очень склонны к неряшливости и часто оставляют вокруг себя беспорядок. Психологи считают, что это происходит из-за дара изобретательности – пренебрежение к правилам быта говорит об отсутствии запретов и строгих рамок.

Также у специалистов с высоким интеллектом довольно часто нарушен режим сна, сообщает Psychology Today. Такие люди довольно поздно ложатся и любят поздно вставать. Подобные привычки были замечены у многих выдающихся людей.

Также интеллектуалы нередко позволяют себе при общении сквернословить. По мнению ученых, это говорит не о грубости, а о богатом словарном запасе и риторических навыках.