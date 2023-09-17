FMB: в яде гадюк обнаружили активные антибактериальные вещества

FMB: в яде греческих гадюк обнаружили активные антибактериальные вещества
Биологи из Европы обнаружили в яде милосских гадюк белки, которые уничтожают колонии золотистого стафилококка, листерий и патогенной кишечной палочки. Они могут стать основой антибиотиков нового поколения. Об этом пишет журнал Frontiers in Molecular Biosciences.
“Яд милосских гадюк оказался очень похож по составу и силе действия на яд гюрзы, одной из самых ядовитых змей Евразии. При этом в яде милосских гадюк есть белки, которые могут убивать патогенные микробы. Теперь нам необходимо отделить эти молекулы от других компонентов яда для того, чтобы разработать медикаменты на их базе”, – рассказали исследователи.
Как пишет ТАСС, милосские гадюки (Macrovipera schweizeri) – редкий вид ядовитых змей, который встречается лишь на греческом острове Милос и на соседних Кикладских островах. Принято считать, что эти гадюки являются подвидом или ближайшими родичами гюрзы (Macrovipera lebetinus), но прежде ученые не изучали подробно ни яд, ни структуру ДНК этих змей.