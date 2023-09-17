FMB: в яде гадюк обнаружили активные антибактериальные вещества

“Яд милосских гадюк оказался очень похож по составу и силе действия на яд гюрзы, одной из самых ядовитых змей Евразии. При этом в яде милосских гадюк есть белки, которые могут убивать патогенные микробы. Теперь нам необходимо отделить эти молекулы от других компонентов яда для того, чтобы разработать медикаменты на их базе”, – рассказали исследователи.